Сбер и МВД объединяются против дипфейков, создавая передовые технологии для их распознавания и предотвращения цифровых преступлений.

Сбербанк и Министерство внутренних дел России объявили о совместной борьбе с угрозой, которую представляют дипфейки. Эти технологии, используемые мошенниками для обмана граждан, стали серьёзной проблемой в цифровую эпоху. Теперь усилия двух ведущих организаций будут направлены на создание высокотехнологичных решений для их выявления.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и начальник Экспертно-криминалистического центра МВД, генерал-лейтенант Вадим Казьмин. В рамках соглашения планируется разрабатывать и внедрять новые инструменты для распознавания дипфейков, а также совершенствовать уже существующие технологии. Эти меры помогут в раскрытии преступлений, связанных с использованием поддельных видео и аудио.

Особое внимание будет уделено обмену опытом между Сбером и МВД, а также проведению совместных исследований. Такой подход позволит оперативно реагировать на новые вызовы, связанные с цифровым мошенничеством, и защитить граждан от попыток манипуляции.