Российский 240-мм миномёт «Тюльпан» с минами «Нерпа» демонстрирует новые возможности артиллерии, поражая цели на расстоянии до 19,6 км с исключительной точностью и разрушительной мощью.

На передовой российская артиллерия продемонстрировала новейший уровень огневой мощи. Впервые были опубликованы кадры использования дальнобойных активно-реактивных мин 3О8 «Нерпа» с кассетной боевой частью. Эти уникальные боеприпасы, применяемые из 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан», способны поражать цели на расстоянии до 19,6 км. Такое оружие открывает новые возможности для работы по стратегически важным объектам, находящимся далеко за ЛБС.

Особенность мины «Нерпа» заключается в использовании надкалиберных стабилизаторов и донных газогенераторов 3М15, которые обеспечивают ей невероятную дальность и точность. Масса боевой части составляет внушительные 112 кг, что делает её по-настоящему разрушительным инструментом. Технологии, заложенные в этот боеприпас, позволяют эффективно применять его даже при сложных метеоусловиях.

Кадры боевого применения дальнобойных реактивных мин «Нерпа» для миномёта 2С4 «Тюльпан» можно посмотреть по ссылке на источник материала ниже.