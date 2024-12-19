Россия завершает создание первого полка с ЗРК С-500 «Прометей». Этот комплекс решает задачи стратегической обороны от баллистических ракет, гиперзвуковых целей и низкоорбитальных спутников, обеспечивая защиту страны от любых угроз.

Впервые в истории Россия завершает формирование полка, вооружённого новейшей системой противоракетной обороны С-500 «Прометей». Это событие меняет представление о воздушно-космической защите страны. Как заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, новое подразделение станет ключевым звеном в укреплении безопасности и стратегической обороны.

Комплекс С-500 — это технологический прорыв, предназначенный для защиты от самых современных угроз. Его возможности включают уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых аппаратов, а также воздушных и космических целей, таких как низкоорбитальные спутники и самолёты ДРЛО. Уникальность системы состоит в её способности перехватывать цели на конечной траектории, что делает её важнейшим элементом обороны.

В условиях нарастающей международной напряжённости появление С-500 подтверждает готовность России защищать свои границы и интересы.