Российские саперы начали получать немагнитные наборы, позволяющие работать с магнитными минами.

В условиях усиления мер безопасности на новых территориях России, саперные подразделения начали получать новейшие немагнитные комплекты для работы с магнитными минами. Эти комплекты, разработанные с учетом последних военных стандартов и технологий, значительно повышают эффективность и безопасность операций по разминированию.

Комплекты включают в себя сумки с ячейками для инструментов, оснащенные полозьями для перемещения по земле, что позволяет саперам держать руки свободными для работы с детекторами и щупами. Это новшество значительно облегчает процесс обезвреживания мин, позволяя более эффективно и безопасно проводить разминирование территорий.

В состав набора входят также маркеры для обозначения разминируемой зоны, диэлектрические щупы для классификации мин и пластмассовые щупы для поиска растяжек. Кроме того, набор оснащен саперной кошкой с шнуром, позволяющей удаленно сдергивать мины, и специализированными инструментами для раскопки взрывоопасных предметов.

Эти наборы становятся частью комплексной системы обеспечения безопасности, в которую также входит получение саперами специальных бронежилетов «Ярл», созданных из современных высокопрочных материалов. Применение подобного оборудования является ключевым аспектом стратегии России по обеспечению безопасности на своих территориях.