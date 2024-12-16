Гиперзвуковая ракета "Орешник" способна уничтожать несколько целей одновременно, развивает скорость более 12 000 км/ч и демонстрирует недосягаемость для современных систем ПВО.

Гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" продемонстрировала свои исключительные характеристики во время испытаний, которые прошли на высоте около 100 километров. Военный эксперт Валерий Половинкин раскрыл детали, подчёркивающие уникальность этой системы. На кадрах испытаний видно, как ракета выпускает шесть боевых блоков, каждый из которых оснащён вольфрамовыми стержнями. Такая конструкция позволяет поражать несколько целей одновременно.

Каждый стержень весит от 40 до 50 килограммов и обладает разрушительной силой, сравнимой с ядерными боезарядами средней мощности. Благодаря этой технологии "Орешник" становится эффективным средством для нанесения ударов по критически важным объектам.

Ракета развивает скорость свыше 12 000 километров в час, что делает её недосягаемой для современных систем противовоздушной обороны. Твердотопливный двигатель обеспечивает стремительный разгон и выход на высоты, недоступные для большинства перехватчиков. В дополнение к этому, "Орешник" способен нести до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.

Испытания доказали, что это оружие открывает новые возможности для стратегического преимущества России. Высокая скорость, мощь и способность поражать несколько целей одновременно делают "Орешник" важным элементом оборонного потенциала страны, укрепляя её позиции на мировой арене.