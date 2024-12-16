Интеграция «Торнадо-С» с самолётами Ту-214Р может стать важным шагом в борьбе с HIMARS и MLRS, обеспечивая оперативное целеуказание и высокоточные удары на расстоянии до 140 км.

Военные эксперты предлагают объединить возможности реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и стратегических разведывательных самолётов Ту-214Р для повышения эффективности противодействия современным угрозам, таким как HIMARS и MLRS. Это позволит сформировать новую тактическую цепочку, где данные о мобильных позициях противника передаются с максимальной оперативностью.

Основное вооружение «Торнадо-С» — управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9М549, которые способны поражать цели на дистанции 120-140 км. Оснащённые модулями ГЛОНАСС-коррекции, они обеспечивают точность попадания с круговым отклонением не более 7-15 метров. Такая дальнобойность и точность делают эти снаряды эффективным инструментом для ликвидации как техники, так и живой силы противника.

Разведывательный самолёт Ту-214Р способен быстро обнаруживать позиции вражеских РСЗО, включая HIMARS и MLRS, даже при их высокой мобильности. Интеграция данных от самолёта с боевыми возможностями «Торнадо-С» создаст условия для нанесения своевременных и высокоточных ударов по активным огневым позициям.

Для реализации такой схемы потребуется создание полноценной разведывательно-ударной системы. Она должна объединять возможности Ту-214Р и «Торнадо-С» в единый контур, где все компоненты работают синхронно, обеспечивая быструю обработку и передачу данных. Этот подход может значительно увеличить эффективность борьбы с мобильными огневыми средствами противника, укрепляя потенциал российской артиллерии.