Легендарный МиГ-29, впервые поднявшийся в воздух в 1977 году, остаётся актуальным благодаря своей манёвренности, высокой скорости и модернизационному потенциалу, что делает его шедевром авиации четвёртого поколения.

В октябре 1977 года лёгкий фронтовой истребитель МиГ-29 впервые поднялся в небо, став одним из самых выдающихся достижений советского авиапрома. С момента первого полёта машина прошла множество модернизаций и продолжает служить в десятках стран мира. В странах НАТО этот самолёт получил название "Fulcrum" («Точка опоры»), отражающее его ключевую роль в авиации четвёртого поколения.

Современная версия МиГ-29М представляет собой многофункциональный истребитель с возможностью сопровождения до десяти целей и одновременного поражения четырёх из них. Радиолокационная система позволяет обнаруживать вражеские самолёты на дистанции до 80 километров. Кабина пилота была доработана для улучшения видимости и удобства работы, включая информативные индикаторы навигации и вооружения. Эти изменения делают МиГ-29 актуальным даже в условиях современного боя.

Технические характеристики МиГ-29 впечатляют своей сбалансированностью. При высоте 4,73 метра и размахе крыла 11,36 метра он развивает максимальную скорость до 2450 км/ч (2,3 Маха). Практический потолок достигает 18 тысяч метров, а дальность полёта на большой высоте составляет 1430 километров, с подвесными топливными баками — до 2100 километров. Самолёт остаётся крайне манёвренным, сохраняя высокую боевую эффективность.