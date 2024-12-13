Gemini на Google Диске теперь позволяет быстро получать краткий обзор содержимого папок, экономя время пользователей.

Google представила новую функцию для своего инструмента Gemini, которая теперь может автоматически суммировать содержимое папок на Google Диске. Эта возможность упрощает работу с большими объемами данных, предоставляя пользователям краткие обзоры содержимого папок перед их открытием.

Функция доступна через веб-версию Google Drive. Чтобы воспользоваться ею, достаточно нажать правой кнопкой мыши на папку и выбрать опцию «Свести воедино эту папку». После этого Gemini создаст резюме в боковой панели, перечисляя основные типы файлов, такие как документы, таблицы, презентации или изображения. Для более глубокого анализа папку можно перетащить на боковую панель.

Инструмент уже продемонстрировал свою точность, помогая пользователям быстро определять содержимое папок, включая изображения, логотипы и брендированные материалы. Функция станет особенно полезной для тех, кто работает с большими объемами данных и не хочет тратить время на ручной просмотр папок.

Новая возможность станет доступна для пользователей Google One AI Premium, а также корпоративных и образовательных аккаунтов Gemini Business, Enterprise и Education. Запуск начался 11 декабря, и функция станет доступной всем в течение ближайших двух недель.