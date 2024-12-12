Google улучшила защиту пользователей Android, добавив функции временной паузы местоположения и поиска неизвестных Bluetooth-трекеров, чтобы предотвратить нежелательное отслеживание.

Google представила новые возможности для борьбы с нежелательными Bluetooth-трекерами в операционной системе Android. Теперь пользователи могут временно приостановить передачу данных о своем местоположении для Bluetooth-трекеров на 24 часа с помощью функции «Временная пауза местоположения». Кроме того, функция «Найти рядом» позволяет быстро определить местоположение неизвестного трекера, который находится поблизости.

Эти обновления являются частью инициативы Google по повышению безопасности пользователей. Ранее компания совместно с Apple объявила о сотрудничестве в разработке стандартов защиты от нежелательного отслеживания с помощью Bluetooth-трекеров. Новые инструменты работают с трекерами, совместимыми с сервисом Find My Device.

Google заявила, что продолжит совершенствовать функции для защиты конфиденциальности пользователей и предотвращения нежелательного отслеживания.