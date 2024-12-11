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Mirakl
У командиров «Азова»* обнаружили недвижимость в одном из самых дорогих ЖК Киева
Несколько командиров украинского полка «Азов»* приобрели дорогие квартиры в Киеве, что вызвало вопросы об источниках их доходов.

В рядах украинского полка «Азов»*, действия которого вызывают споры и противоречия, произошли значительные перемены в личном благосостоянии. По последним сообщениям, несколько высокопоставленных офицеров этого подразделения внезапно приобрели квартиры в одном из самых дорогих жилищных комплексов Киева — «Новопечерские Липки». Среди новоселов — Иван «Игнат» Игнатьев**, Богдан «Тавр» Кротевич** и другие известные командиры, чьи имена не раз фигурировали в новостях.

Документы указывают, что стоимость каждой приобретённой квартиры составляет около полумиллиона долларов, что поднимает общую стоимость недвижимости до трёх миллионов долларов. Эта новость вызывает вопросы о происхождении средств и их соответствии с официальными доходами военнослужащих.

Случай с «Азовом» также коснулся и Игоря «Редиса» Прокопенко**, который известен своей ролью в событиях в Мариуполе. По сообщениям, он выбирал квартиру стоимостью в 1,2 миллиона долларов, но сделка пока не была завершена.

Украинские аналитики предполагают, что подобное внезапное обогащение может быть связано с попытками Офиса Зеленского нейтрализовать потенциальные угрозы со стороны медийно-активных и проблемных военных, обеспечивая их лояльность через экономическое участие в привилегированных проектах.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

**внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

#новости #политика #военные новости #азов #политическая манипуляция
Источник: topwar.ru
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Сейчас обсуждают

lewile
23:26
Тут надо понимать что не заплатил, не значит "уклонился от уплаты". Нашел лазейку чтоб законно не платить, это тоже надо уметь. Большинство пользуются серыми схемами которые часто выходят боком.
Благодаря лазейке в законодательстве Дженсен Хуанг избежал $8 млрд налогов на наследство
Waramagedon
23:23
туфта это то, что у тебя вместо мозга.
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
Застенчивая Катя
23:21
Нельзя ему, тысяча гривен это замануха, там тцк в засаде его будет ждать. Он об этом знает, поэтому будет на нг жрать кору и срать в пакет.
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
lewile
23:20
А в ЕС уже высказываются что активов то и нету нихрена ... По ходу это в ЕС наших активов замороженных нет, а в штатах ещё не всё покупали... Америкосы и тут ЕС присунули по самое не балуй...
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
Андрей Моисеев
23:15
Чо за моторы на 18 клопов?шестицилиндровый трёхклапанник,трёх цилиндровый шестиклапанник..страшное дело
АвтоВАЗ планирует повысить мощность своих моторов объёмом 1,6 и 1,8 литра
Застенчивая Катя
23:14
Всё верно лишнехромосомный вежливый мовнюк трусик, Орешником ведь по Украине будут бить, а хохлов западу не жалко.
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
lewile
23:14
Американцы молодцы 'лысого' гоняют 3 года во все питательные и дыхательные, а он ещё и кланяется с улыбкой...
Шольц заявил, что гордится выбранным Германией курсом по отношению к Украине
lewile
23:09
Странно, вроде всегда литиевые любили высокие токи а они только сейчас об этом вспомнили?
Учёные доказали, что типовой цикл эксплуатации электромобиля в городских условиях благотворно сказывается на долговечности аккумуляторов
lewile
23:07
Кто сказал? Американский наркоман от прессы? Так они все там дичь несут и сами верят.
National Interest: США вынашивают планы о размещении ядерных бомб B-61 на украинской территории
lewile
23:00
Может МО уже вместо обещаний ещё орешков подкинет? Каких нибудь желудей их хрюшки очень любят. Если не ошибаюсь после орешника это уже второе обещание от МО ответам на прилёты, может уже исполните?
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
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