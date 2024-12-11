Несколько командиров украинского полка «Азов»* приобрели дорогие квартиры в Киеве, что вызвало вопросы об источниках их доходов.

В рядах украинского полка «Азов»*, действия которого вызывают споры и противоречия, произошли значительные перемены в личном благосостоянии. По последним сообщениям, несколько высокопоставленных офицеров этого подразделения внезапно приобрели квартиры в одном из самых дорогих жилищных комплексов Киева — «Новопечерские Липки». Среди новоселов — Иван «Игнат» Игнатьев**, Богдан «Тавр» Кротевич** и другие известные командиры, чьи имена не раз фигурировали в новостях.

Документы указывают, что стоимость каждой приобретённой квартиры составляет около полумиллиона долларов, что поднимает общую стоимость недвижимости до трёх миллионов долларов. Эта новость вызывает вопросы о происхождении средств и их соответствии с официальными доходами военнослужащих.

Случай с «Азовом» также коснулся и Игоря «Редиса» Прокопенко**, который известен своей ролью в событиях в Мариуполе. По сообщениям, он выбирал квартиру стоимостью в 1,2 миллиона долларов, но сделка пока не была завершена.

Украинские аналитики предполагают, что подобное внезапное обогащение может быть связано с попытками Офиса Зеленского нейтрализовать потенциальные угрозы со стороны медийно-активных и проблемных военных, обеспечивая их лояльность через экономическое участие в привилегированных проектах.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

**внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов