Американские Военно-морские силы и Корпус морской пехоты временно приостановили полёты всех конвертопланов CMV-22B "Оспри" после инцидента с аварийной посадкой одного из аппаратов на авиабазе Кэннон в Нью-Мексико из-за отказа двигателя.

В ответ на недавний инцидент с аварийной посадкой, американские военные власти объявили о приостановке всех полётов конвертопланов CMV-22B "Оспри". Это решение было принято после того, как один из таких аппаратов испытал критический отказ двигателя, вынудив экипаж совершить экстренную посадку на авиабазе Кэннон в Нью-Мексико 20 ноября.

Инцидент вызвал тревогу среди военного командования, так как предварительные данные указывают на сходство неисправностей с проблемами, которые привели к потерям жизней у берегов Японии в прошлом году. Благодаря опыту и быстрому реагированию, экипаж смог предотвратить возможную катастрофу, что подчеркнуло важность рассмотрения и анализа предыдущих происшествий.

В то время как Командование специальных операций ВВС США разрешило ограниченное продолжение полётов при строгом соблюдении мер безопасности, основные подразделения ВМС и Корпуса морской пехоты приостановили использование этих аппаратов до выяснения всех обстоятельств и устранения недостатков.

Расследование продолжается, и военные ожидают, что его результаты помогут значительно повысить надёжность и безопасность всех подобных воздушных судов в будущем.