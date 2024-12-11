Motorola анонсировала ограниченную серию Razr Plus в цвете Mocha Mousse от Pantone, предлагая устройство со скидкой как стильное дополнение к личному стилю

Motorola выпустила специальное издание своего смартфона Razr Plus, представленное в цвете "Mocha Mousse" — официальном цвете года 2025 по версии Pantone. Этот оттенок, напоминающий насыщенные нотки кофе, шоколада и какао, выбран для добавления стиля и уюта в повседневное использование устройства.

Дизайн нового Razr Plus включает в себя корпус с отделкой из веганской кожи, что подчеркивает его элегантность и делает устройство не просто гаджетом, но модным аксессуаром. Motorola заявляет, что этот телефон создан не только для коммуникаций, но и как средство самовыражения, привлекая внимание к своему обладателю.

В честь запуска новой версии, Motorola предлагает Razr Plus по акционной цене $799, что на $200 дешевле стандартной стоимости. Эксклюзивное предложение стартует 19 декабря 2024 года и будет доступно только на официальном сайте компании.