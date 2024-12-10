Пусковая установка гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» оказалась полностью белорусской разработкой, что подтверждает глубокое партнерство между Белоруссией и Россией в области военных технологий.

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, подтвердил, что весь механизм пусковой установки для новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" был разработан и изготовлен на белорусских предприятиях. Этот факт подчеркивает ключевую роль страны в разработке военных технологий в рамках сотрудничества с Россией.

Изготовление компонентов проходило на Минском заводе колесных тягачей, что стало символом тесного взаимодействия и сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и технологий. Лукашенко также выразил готовность к дальнейшему участию в проектах подобного рода, аналогично совместной работе по атомной энергетике.

Ракетный комплекс "Орешник" отличается способностью доставлять удары на дистанции до 5000 километров, что делает его ценным активом в арсенале стратегического вооружения и повышает его значимость на международной арене.