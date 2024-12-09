Инициатива компании «Яковлев» по оптимизации обслуживания самолетов за рубежом столкнулась с отказом от профильных министерств России из-за опасений по поводу национальной безопасности.

Компания «Яковлев», известный российский разработчик авиалайнеров Superjet 100 и МС-21, столкнулась с отказом федеральных органов власти в вывозе авиационных компонентов для ремонта за границу. Попытка оптимизировать обслуживание своих самолетов путем ускорения ремонта за рубежом оказалась неудачной из-за рисков, связанных с военными технологиями.

Инициатива «Яковлева» заключалась в предложении изменений в правила вывоза авиационного технического имущества. Эти изменения должны были позволить компании сократить время ремонта авиационных компонентов иностранного производства в дружественных странах. Однако Минпромторг и другие профильные министерства выразили опасения, что такие меры могут представлять риск для национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что многие российские авиакомпании уже прибегают к услугам иностранных провайдеров для ремонта авиазапчастей, и часто это происходит через неофициальные каналы. Сообщается, что от 50% до 80% всех компонентов бортового оборудования приходится отправлять за границу для ремонта. Это ставит под угрозу эффективность и безопасность российских авиаперевозок, делая процесс зависимым от сложных и не всегда прозрачных схем.