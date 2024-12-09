Подводный робот «Сканер» поможет в прокладке коммуникаций и осмотре подводных частей мостов, а также пригодится в подводной археологии.

В Финском заливе провели испытания нового российского подводного робота «Сканер», который обещает изменить подход к исследованиям и строительству под водой. Уникальная разработка с встроенным металлоискателем открывает путь к точному поиску металлических объектов и новым возможностям подводной археологии.

Новинку представил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В пресс-службе «Корабелки» сообщили, что робот успешно прошел лабораторные тесты и доказал свою эффективность в реальных условиях в акватории Финского залива.

Главное преимущество «Сканера» — металлоискатель, способный обнаруживать металлоконструкции и мелкие объекты на дне водоемов. Дополнительные модули делают его универсальным: робот справится с прокладкой подводных коммуникаций, анализом состояния трубопроводов и кабелей, а также станет незаменимым в поиске артефактов.

При погружении на глубину до 30 метров робот раскладывает металлоискатель, который активируется и передает точные данные оператору. Звуковые и визуальные сигналы помогают точно определить расположение объектов.

Даже без металлоискателя «Сканер» остается ценным инструментом. Он может работать как подводный дрон для осмотра опор мостов, портовых сооружений и других подводных объектов. А для археологов это настоящая находка, позволяющая ускорить поиск исторических сокровищ.