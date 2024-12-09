Россия передаст Индии фрегат Tushil проекта 11356. Церемония передачи состоится 9 декабря, индийские фрегаты вооружаются ракетами BrahMos.

9 декабря станет знаковым днем для Военно-морских сил Индии, так как они официально примут на вооружение фрегат "Tushil", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде. Это событие является частью крупного контракта на поставку четырех фрегатов проекта 11356, что подчеркивает углубление военно-технического сотрудничества между Россией и Индией.

Фрегат "Tushil" относится к проекту 11356, который был разработан в конце 90-х годов прошлого века. Он представляет собой многофункциональный военный корабль, предназначенный для ведения боевых действий на море против кораблей и подводных лодок, а также для отражения воздушных атак в автономных условиях или в составе группы кораблей.

Фрегат оснащен современным ракетным вооружением, включая универсальные корабельные стрельбовые комплексы для ракет "Калибр-НК", "Оникс", а также противокорабельные ракеты BrahMos, разработанные совместно Россией и Индией. Эти ракеты могут поражать цели на значительных расстояниях и обеспечивают фрегату значительные преимущества в морских операциях.

Заключение контракта на поставку фрегатов проекта 11356 стало результатом длительных переговоров и является частью более широкой стратегии Индии по модернизации своего военно-морского флота. Россия не только строит корабли, но и предоставляет технологическую поддержку и обучение для индийских моряков, что укрепляет военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Получение "Tushil" и последующих фрегатов проекта 11356 значительно увеличит боевой потенциал Индии и поможет обеспечить безопасность страны в стратегически важных морских регионах. Эти фрегаты станут ключевым элементом в обновлении и расширении военно-морского флота Индии, который стремится к региональному доминированию и усилению своего международного влияния.