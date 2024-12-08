Россия может производить до 25 ракет РС-26 «Рубеж» ежегодно, включая модификацию «Орешник».

Россия способна производить до 25 баллистических ракет средней дальности РС-26 «Рубеж» ежегодно, включая её модификацию под названием «Орешник». Эта информация, опубликованная изданием Army Recognition, подтверждает рост мощи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России.

РС-26 «Рубеж» считается одной из ключевых разработок современной российской ракетной программы. Эта баллистическая ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой, что делает её универсальным средством для достижения стратегических целей. Дальность полёта ракеты составляет от 3500 до 4000 километров, что позволяет поражать цели на территории Европы, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Азии.

Эксперты отмечают, что рост производства РС-26 создаёт серьёзные вызовы для стран НАТО. Альянс вынужден ускорять модернизацию систем противоракетной обороны, чтобы эффективно противостоять возможным угрозам. Особенно обеспокоены страны Восточной Европы, чьи территории попадают в радиус действия этих ракет.

Существенный потенциал РС-26 «Рубеж» делает её важным элементом стратегии России по обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи. Возможность оснащения различными типами боеголовок позволяет применять эти ракеты для широкого спектра задач, включая сдерживание потенциальных угроз и выполнение оперативных ударов.

Мировое сообщество с тревогой наблюдает за ростом производства российских ракет, оценивая их влияние на глобальную безопасность. В свою очередь, Россия подчёркивает, что развитие её ракетных технологий направлено исключительно на защиту национальных интересов и поддержание стратегического баланса.