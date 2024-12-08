Российские военные модернизировали трофейный беспилотник «Баба Яга», создав «Тетю Веру».

Российские военные представили модернизированный тяжелый беспилотник, прозванный «Тетей Верой». Уникальная техника была создана на базе трофейного дрона «Баба Яга», который был захвачен практически без повреждений. После доработок дрон приобрел новую жизнь и стал универсальным инструментом для выполнения боевых задач.

В ходе боевых действий операторы БПЛА намеренно охотились за «Бабой Ягой». В одном из боевых эпизодов дрон DJI Mavic успешно сбил винты тяжелого беспилотника, что позволило захватить его в рабочем состоянии. После этого инженеры модернизировали дрон, оснастив его четырьмя FPV-дронами, каждый из которых управляется синхронно.

«Тетя Вера» способна выполнять три основные функции. Во-первых, она используется для доставки боеприпасов и провизии на передовые позиции. Во-вторых, она эффективно справляется с минированием местности и доставкой противотанковых мин. В-третьих, дрон служит ретранслятором для других FPV-дронов и помогает доставлять их на вражеские позиции.

По словам старшего оператора подразделения БПЛА Владимира, грузоподъемность «Тети Веры» достигает 20 кг, что позволяет транспортировать до шести FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. При этом дрон отличается повышенной бесшумностью и низкой теплоотдачей, что делает его малозаметным для тепловизоров. Это важное преимущество позволяет использовать его в самых сложных условиях.