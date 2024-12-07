Российские гиперзвуковые ракеты "Орешник", развертываемые в Белоруссии, теперь могут угрожать ключевым объектам в США и НАТО, включая цели на территории Америки, благодаря возможности увеличения своего радиуса действия при оптимизации боевой нагрузки.

Новые гиперзвуковые ракеты "Орешник", развертываемые в Белоруссии, способны охватить своим радиусом действия не только критически важные объекты в Западной Европе, но и ключевые установки США и НАТО, включая систему радиолокации AN/FPS-132 в Гренландии. Эти ракеты могут достигать скорости до 10-13 Махов.

Военный эксперт Евгений Даманцев указывает на то, что при снижении массы боевой части ракет, путем уменьшения количества боевых блоков, радиус действия "Орешника" может увеличиться до 7000-8000 км, что позволит ракетам достигать таких далеких целей, как Нью-Йорк и Вашингтон.

Даманцев также отметил, что для уменьшения вероятности перехвата этих ракет американскими противоракетами SM-3 Block IIA, необходимо предварительно нейтрализовать потенциальные угрозы с помощью аэробаллистических ракет "Кинжал" или крылатых ракет Х-69