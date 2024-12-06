Это усиливает их роль в контрбатарейной борьбе и повышает их эффективность против ключевых военных объектов ВСУ, включая системы HIMARS и MLRS.

Российские беспилотники "Ланцет" значительно расширили свои возможности: теперь они способны поражать цели на дистанции до 80 км.

Это нововведение ставит их на одну ступень с оперативно-тактическими ракетными комплексами и делает их ключевым элементом в стратегии контрбатарейной борьбы. Такая улучшенная дальнобойность позволяет "Ланцетам" эффективно уничтожать не только ракетные системы вроде американских HIMARS и MLRS, но и прочие важные объекты ВСУ, включая позиции ПВО, артиллерийские установки, скопления пехоты, бронетехнику и даже командные пункты.

Дмитрий Корнев, военный аналитик, подчеркивает, что благодаря своей новой способности "Ланцеты" могут действовать глубоко в тылу, достигая важных стратегических объектов и существенно снижая боевой потенциал ВСУ. Эта модернизация делает их одним из самых грозных оружий в арсенале Российской армии по контрбатарейной борьбе.