Прочность кабины истребителя Су-57 проверили ударом молотка: эксперимент завершился успешно

Сергей Чемезов, глава "Ростеха", неординарно проверил устойчивость фонаря кабины российского истребителя Су-57, ударив по нему молотком.

Эксперимент завершился успешно: удар не оставил ни царапины на стекле, что подтвердило высокую прочность материала, разработанного предприятием "Технология" имени Ромашина.

Этот материал фонаря кабины не только крепкий, но и обладает превосходными оптическими свойствами, которые помогают снизить видимость истребителя в воздухе — ключевой аспект для боевых самолетов.

"Технология" также активно вносит вклад в гражданскую авиацию, производя остекление для лайнеров. В ближайшие годы компания планирует значительно нарастить выпуск изделий для самолетов МС-21 и "Суперджетов", укрепляя свое положение на рынке авиационных технологий.