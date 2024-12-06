Оборонный холдинг "Высокоточные комплексы" поставил армии России новейшие десантные бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", оснащенные защитой "Накидка", способные перевозить до 13 человек и груз в самых разных условиях.

В арсенал российских вооруженных сил поступила партия усовершенствованных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". Эти боевые машины, производства холдинга "Высокоточные комплексы" корпорации Ростех, отличаются новейшей системой маскировки "Накидка", которая значительно снижает их видимость для радаров и инфракрасных датчиков. Такое новшество может серьезно увеличить шансы военных на успешное выполнение миссий в условиях повышенной опасности.

"Ракушка" предназначена для перевозки десанта — вместимость до 13 человек, плюс необходимые запасы боеприпасов и запчастей. Благодаря дополнительной бронезащите, включая верхнюю полусферу, эти бронетранспортеры обеспечивают высокий уровень защиты экипажа и десанта.

Кроме того, транспортеры "Ракушка" могут разгоняться до 70 км/ч на шоссе и поддерживать скорость до 50 км/ч на пересеченной местности. Многофункциональность и способность адаптироваться к различным климатическим условиям делают эти машины незаменимыми участниками современных боевых операций.