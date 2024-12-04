Концерн «Калашников» начал испытания боевых электромотоциклов в приграничных районах.

Оружейный концерн «Калашников» начал испытания новых боевых электромотоциклов специального назначения в подразделениях, работающих в приграничных районах. Эти мотоциклы обладают высокой маневренностью, позволяют быстро передвигаться по сложной местности, оставаясь малозаметными и практически бесшумными, что особенно важно в условиях современных боевых операций. Примечательно, что отсутствие теплового излучения и низкий уровень шума дают преимущество при уходе от дронов и скрытном передвижении.

Генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников отметил, что в современных условиях характер боевых действий существенно изменился, и теперь техника, которая ранее считалась вспомогательной, становится незаменимой в полевых условиях. Электрические мотоциклы уже показали свою эффективность благодаря способности работать в самых сложных условиях, что делает их важным элементом обеспечения мобильности подразделений на передовой.

Кроме того, «Калашников» продолжает развивать эту линию техники, ориентируясь на актуальные потребности заказчиков. Ведутся разработки по созданию мотоциклов с гибридными двигателями, которые смогут использовать как электричество, так и топливо, что увеличивает автономность и адаптивность в разных боевых сценариях. Эта концепция позволит расширить возможности мотоциклов, делая их ещё более универсальными.



