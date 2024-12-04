Современный ракетный комплекс «Авангард» обладает уникальными технологиями, которые позволяют ему успешно противостоять системам ПРО, поддерживая стратегическое преимущество в обороне.

Российские военные аналитики подтверждают, что новейшие технологические решения, внедренные в ракетный комплекс «Авангард», способны эффективно обходить современные системы противоракетной обороны, такие как американский THAAD. Среди прочего, высокая маневренность ракет и использование специальных маскирующих устройств значительно увеличивают их шансы на успешное преодоление вражеских барьеров.

Эксперты особо выделяют использование массогабаритных макетов и дипольных отражателей, которые вводят в заблуждение системы обнаружения противника. В дополнение к этому, ракетные блоки оснащены инфракрасными ловушками и системами радиоэлектронной борьбы, создавая сложные условия для распознавания и перехвата.

Евгений Даманцев, военный аналитик, подчеркивает, что ракеты «Авангард» могут достигать скорости до 25М, и их уникальные траектории полета делают практически невозможным их перехват на определенных этапах полета. «Данные технологии значительно увеличивают стратегическое преимущество, обеспечивая надежность и эффективность оборонительных операций», — говорит Даманцев.