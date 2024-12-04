Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
В России разработали «Аква-4»: новый дрон для безопасной разведки
Новый российский дрон «Аква-4» поможет безопасно проводить разведку зданий, собирая детальную информацию и снижая риски для людей.

Российские разработчики представили новый тип беспилотного летательного аппарата — дрон «Аква-4», созданный для операций в городских условиях. Этот FPV-дрон, оборудованный последними достижениями в области сенсорной технологии, предназначен для детальной разведки и анализа сложных ситуаций внутри зданий.

Уникальность «Аква-4» заключается в его способности снимать высококачественные видео и фото с помощью инфракрасных камер и радаров, позволяющих вести наблюдение в любое время суток и при любых условиях. Дрон имеет вес менее 400 г, может пролетать до 25 километров и поддерживать активность в течение 30 минут, что делает его идеальным инструментом для оперативного реагирования.

«Применение "Аква-4" позволяет значительно снизить риски для личного состава, особенно в условиях, где каждая информация на вес золота», — комментирует Станислав Геворкян, директор АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений». По его словам, дрон позволяет оперативно получать данные о расположении предметов и возможных угрозах, что способствует более эффективному планированию мероприятий без прямого вовлечения людей.

Благодаря своей компактности и мобильности, «Аква-4» станет незаменимым помощником в операциях, требующих максимальной точности и оперативности.

#новости #военная техника #дроны #беспилотник #минобороны #армия россии #минобороны россии #минобороны рф #вооружение россии #воеенное противостояние
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
8
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
15
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
4
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
6
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
6
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
В Дании запустили крупнейший в мире тепловой насос с морской водой
+
Сотню уволенных из Samsung опытных специалистов с удовольствием примут на работу китайцы
1
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
6
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
+
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
10
«Панцирь-С1» усилен для борьбы с ракетами истребителей F-16
+
AMD отключила в новых BIOS циклический буфер процессоров Zen 4
+
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
4

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
7
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
12
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
1
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
26
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
33
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
11
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1

Сейчас обсуждают

Серж Диезз
11:25
На любом Авито и аликэспресс, в ключах как раз троянов нет, это не сборки от васяна. Недавно один срок получил за то установил сборку от васяна на рабочий компьютер, а там троян был
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
Вячеслав Вахрамеев
11:22
Поставил на пк второй ос , да и в телефоне,думаю, будет такая же надёжная ось.
«Базальт СПО» зарегистрировала мобильную ОС ALT Mobile в реестре российского ПО
Александр
11:17
Верить тестам интел - себя не уважать. Пусть выдут независимые тесты, тогда и будет видно. А пока карты которые где то работают, а где то тупят без видимых причин, пусть берут фанаты.
Почему видеокарта Intel ARC B580 может стать главным сюрпризом 2024г, и стоит ли переживать NVIDIA
VladTag
11:08
Стасик Трусикер у нас теперь
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
VladTag
11:07
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
Windmark
11:06
Какое ?
В банке ВТБ рассказали о 3 популярных мошеннических схемах, связанных с инвестициями
VladTag
11:06
Стасик Трусикер,
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
Вадим Данилов
11:01
Хохлизмом
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Dimkovski
10:55
SSD За 14к, зато ВК - затычка для онлайн-дрочилова. Всё как обычно.
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
aoxoa1
10:51
да уж. Подляна. В последнее время такие мелкие кулеры не беру, беру 14-шки. Допустим HR-02, модификация мачо, всего на несколько сотен дороже, но насколько там больше кулера, насколько он тише при пр...
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем