Новый российский дрон «Аква-4» поможет безопасно проводить разведку зданий, собирая детальную информацию и снижая риски для людей.

Российские разработчики представили новый тип беспилотного летательного аппарата — дрон «Аква-4», созданный для операций в городских условиях. Этот FPV-дрон, оборудованный последними достижениями в области сенсорной технологии, предназначен для детальной разведки и анализа сложных ситуаций внутри зданий.

Уникальность «Аква-4» заключается в его способности снимать высококачественные видео и фото с помощью инфракрасных камер и радаров, позволяющих вести наблюдение в любое время суток и при любых условиях. Дрон имеет вес менее 400 г, может пролетать до 25 километров и поддерживать активность в течение 30 минут, что делает его идеальным инструментом для оперативного реагирования.

«Применение "Аква-4" позволяет значительно снизить риски для личного состава, особенно в условиях, где каждая информация на вес золота», — комментирует Станислав Геворкян, директор АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений». По его словам, дрон позволяет оперативно получать данные о расположении предметов и возможных угрозах, что способствует более эффективному планированию мероприятий без прямого вовлечения людей.

Благодаря своей компактности и мобильности, «Аква-4» станет незаменимым помощником в операциях, требующих максимальной точности и оперативности.