Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
На передовой активизировалось использование новейших БПЛА, оснащенных термобарическими боеприпасами
Передовые подразделения начали использовать новые беспилотники, способные поражать укрепленные объекты и поддерживать взаимодействие с другими частями войск, улучшая тактические возможности на поле боя.

На передовой активизировалось использование новейших беспилотных летательных аппаратов, оснащенных термобарическими боеприпасами. Эти устройства предназначены для эффективного воздействия на укрепленные объекты. Военные специалисты отмечают, что такие боеприпасы способны проникать в закрытые помещения, уничтожая всё живое за счет выжигания кислорода.

По словам начальника расчета ударных БПЛА, известного под позывным Борода, новые дроны используются не только для поражения укрепленных объектов. Они также оснащены осколочными и кумулятивными боеприпасами для борьбы с пехотой и техникой соответственно. Сложная система боеприпасов позволяет адаптироваться к различным боевым задачам, повышая эффективность дронов на поле боя.

Важной частью операций с использованием новых беспилотников является координация с другими подразделениями. Борода подчеркивает, что успешные операции возможны благодаря тесному взаимодействию между различными частями войск, что позволяет точно и своевременно поражать цели, минимизируя риски для собственных сил.

#новости #военные новости #беспилотники #вооружение #минобороны #армия россии #военная техника россии
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
12
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
4
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
16
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
10
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
6
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
2
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
1
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
4
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
33
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
25
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
32
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
36
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
2
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1

Сейчас обсуждают

Magnum79
23:26
Такой примерно конфиг у мя даже клипы с ютуба не мог показать. Валяется теперь, как чемодан без ручки.
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
AndreY33_80
23:19
Ну и долго ли оно проработает при таких температурах ?
Энтузиаст модифицировал RTX 4060 Ti, снизив мощность до 65 Вт и сделав видеокарту бесшумной
Ni9999
23:19
тся
Парламент Южной Кореи объявил военное положение недействительным и проголосовал за его отмену
32Влад32
23:16
Зачем НАТО сейчас нужна Украина? Дибилы, как ослик за морковкой, воюют с Россией за непонятные обещания. Англо-саксов это очень даже устраивает.
Украина могла бы стать членом НАТО, но против этого выступают США и Германия
Станислав Белоусов
23:15
Мне зачем начинать. Это же не я воюю с НАТО и с западом.
Китай ввёл ответные санкции против Соединённых Штатов Америки
Станислав Белоусов
23:14
Как и Пригожина пыня вылечил.
Украина могла бы стать членом НАТО, но против этого выступают США и Германия
Станислав Белоусов
23:14
Так и знал, что майдан россияне устроили.
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
32Влад32
23:11
Может начнешь с себя?
Китай ввёл ответные санкции против Соединённых Штатов Америки
Witty Cat
23:10
О, нет, теперь он взялся за смартфоны....
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
Станислав Белоусов
23:10
А потом обнаружится, что ФСБ за беспорядками стоит.
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем