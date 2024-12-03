Передовые подразделения начали использовать новые беспилотники, способные поражать укрепленные объекты и поддерживать взаимодействие с другими частями войск, улучшая тактические возможности на поле боя.

На передовой активизировалось использование новейших беспилотных летательных аппаратов, оснащенных термобарическими боеприпасами. Эти устройства предназначены для эффективного воздействия на укрепленные объекты. Военные специалисты отмечают, что такие боеприпасы способны проникать в закрытые помещения, уничтожая всё живое за счет выжигания кислорода.

По словам начальника расчета ударных БПЛА, известного под позывным Борода, новые дроны используются не только для поражения укрепленных объектов. Они также оснащены осколочными и кумулятивными боеприпасами для борьбы с пехотой и техникой соответственно. Сложная система боеприпасов позволяет адаптироваться к различным боевым задачам, повышая эффективность дронов на поле боя.

Важной частью операций с использованием новых беспилотников является координация с другими подразделениями. Борода подчеркивает, что успешные операции возможны благодаря тесному взаимодействию между различными частями войск, что позволяет точно и своевременно поражать цели, минимизируя риски для собственных сил.