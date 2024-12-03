Ту-95МСМ превратился в еще более мощный и универсальный инструмент, способный эффективно выполнять боевые задачи, оставаясь при этом частью большой и сложной военной сети.

Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ, известный как «Медведь», после модернизации обзавелся мощнейшим турбовинтовым двигателем в мире — НК-12МПМ, а также новыми пропеллерами. Эти обновления сделали его более эффективным, улучшив грузоподъемность и дальность полета с оружием на борту. Усиленные крылья теперь могут нести новые, более крупные ракеты.

Одно из ключевых обновлений — совместимость с крылатыми ракетами Х-101/102, которые способны лететь на более чем 5 000 км, уклоняясь от радаров и даже имитируя ложные цели для обмана ПВО. Теперь «Медведь» может нести больше таких ракет, удваивая свою боевую нагрузку.

Кроме того, борт получил улучшенные оборонительные системы и средства радиоэлектронной борьбы, что делает его еще более неуязвимым в условиях современных конфликтов. Новая авионика повысила точность наведения и интеграцию с различными родами войск, позволяя Ту-95МСМ действовать в связке с военно-морскими и воздушными силами.