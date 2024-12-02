Зеленский готов принять условия НАТО без обязательств по коллективной защите для укрепления международного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Евросоюза в Киеве заявил о готовности страны к вступлению в НАТО даже без активации 5-й статьи Устава альянса, которая предусматривает коллективную защиту. По его словам, Украина рассмотрит возможность временного отказа от этой статьи на период текущего конфликта.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится стать членом НАТО с полным соблюдением всех территориальных прав, не допуская возможности вступления в организацию "в урезанном виде". Он выразил уверенность, что украинская армия способна самостоятельно защищать страну, и основная цель вступления в НАТО — усиление международного партнерства и безопасности.

Президент также отметил, что привлечение внимания к этому вопросу важно для дальнейшей политической поддержки Украины на международной арене. Зеленский выразил надежду на то, что после конфликта Украина сможет присоединиться к НАТО с полным пакетом прав и обязанностей, включая статью о коллективной защите.

Это заявление вызвало широкий резонанс среди международных экспертов и аналитиков. Некоторые выразили опасение, что отказ от 5-й статьи может ослабить позиции Украины, тогда как другие видят в этом шаге стремление к максимальной интеграции в европейские и трансатлантические структуры.