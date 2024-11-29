В России стартует производство теплозащитных накидок, делающих военнослужащих невидимыми для тепловизоров. Эта инновация повышает безопасность бойцов и даёт преимущество в условиях современного боя.





Учёные из Уральского научно-образовательного центра планируют начать серийное производство уникальных теплозащитных накидок для российских военнослужащих. Эта разработка, представленная на Конгрессе молодых учёных в Сочи, обладает уникальным свойством скрывать человека в инфракрасном диапазоне. Такие накидки не только сохраняют тепло, но и предотвращают его утечку наружу, делая бойца практически невидимым для тепловизоров.

Накидка была разработана совместными усилиями вузов УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и других, входящих в состав Уральского НОЦ. Материал, из которого изготовлено изделие, эффективно маскирует тепло, что даёт военным серьёзное преимущество в условиях боевых операций, где используются тепловизионные системы наблюдения.

Кроме теплозащитных накидок, на Конгрессе также была представлена новая огнезащитная пластина для строительных и производственных нужд. Этот вспененный материал продемонстрировал высокие защитные свойства на испытаниях и может найти широкое применение в различных сферах промышленности.