Зенитная система С-500 обладает гиперзвуковыми перехватчиками и продвинутыми радарными технологиями, которые позволяют ей эффективно противостоять крылатым и оперативно-тактическим ракетам на расстоянии до 600 км и высоте до 50 км.

Российская зенитная ракетная система С-500 укрепляет безопасность воздушного пространства, обеспечивая надежную защиту от современных угроз. Эти комплексы способны эффективно противостоять массированным ударам крылатых ракет и оперативно-тактических боеприпасов благодаря использованию новейших гиперзвуковых ЗУР-перехватчиков.

С-500 оснащены перехватчиками 77Н6 с дальностью действия до 600 километров. Эти двухступенчатые ракеты, унаследованные от предыдущих моделей С-300, представляют собой значительный шаг вперед в возможностях системы. Новые двигатели позволяют ЗУР достигать высот до 50 километров, что критически важно для поражения целей, входящих в атмосферу на высоких скоростях.

Основой радиолокационного комплекса С-500 стали станции подсвета и целеуказания 77Т6, работающие в X-диапазоне. Они могут обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью всего 0,1 кв. м на расстоянии до 300 километров. Современная архитектура позволяет сопровождать цели, пикирующие под крутыми углами, что делает систему С-500 особенно эффективной против высокоманевренных угроз.

Гибкость и технологичность этой системы делает ее ключевым элементом в структуре противовоздушной обороны. С-500 готова к отражению широкого спектра угроз и служит еще одним шагом в обеспечении безопасности воздушного пространства.