Су-25СМ вооружили НУРС С-25-О с осколочными боевыми частями, что позволило значительно увеличить огневую мощь и точность ударов

Российские штурмовики Су-25СМ начали активно использовать 340-мм неуправляемые реактивные снаряды (НУРС) С-25-О с осколочными боевыми частями, демонстрируя их высокую эффективность на поле боя. Военный аналитик Евгений Даманцев рассказал о преимуществах этих снарядов, подчеркнув их способность наносить значительные повреждения на больших расстояниях.

Во время полигонных испытаний осколочные боевые части НУРС С-25-О продемонстрировали мощное разрушительное действие. Цели, имитирующие элементы военного аэродрома, подверглись интенсивному воздействию, что привело к серьезным повреждениям самолетов и другой техники на дистанции до 60 метров. Взрыв боевой части на высоте всего 7 метров от цели спровоцировал отрыв крыльев и повреждение фюзеляжа стоящих на земле самолетов, что подтверждает высокую эффективность снарядов в атаке по наземным объектам.

Особенностью С-25-О является наличие осколочной насечки на корпусе боевой части, что позволяет при взрыве образовывать множество продуктивных осколков. Эти осколки создают мощное осколочное поле, способное нанести урон технике и живой силе. В сочетании с прицельной системой СВП-24-25 «Гефест» достигается высокое точность — круговое вероятное отклонение (КВО) не превышает 70 метров, что обеспечивает уверенное поражение целей даже на сложных участках.

Оснащение Су-25СМ НУРС С-25-О позволяет существенно повысить огневую мощь штурмовиков и эффективно поражать различные цели, включая самолеты, топливозаправщики и другую военную технику. Этот тип вооружения, хотя и не новейший, продолжает демонстрировать свою актуальность и высокую эффективность в современных условиях.