Это ускорило процесс изготовления и повысило качество деталей.

Концерн «Калашников» объявил о внедрении новой производственной технологии — Metal Injection Molding (МИМ) — в процесс изготовления автоматов АК-12. Эта технология, представляющая собой литье металла под давлением, позволяет создавать детали с высокой точностью и минимальной потребностью в дополнительной обработке, что значительно ускоряет производство.

МИМ-технология оказалась не только эффективной, но и улучшила качество создаваемых деталей. В пресс-службе концерна отметили, что поверхность деталей, произведенных методом инжекционного литья, значительно превосходит качество тех, которые были изготовлены традиционным методом литья по выплавляемым моделям. Благодаря этому концерн способен быстро выполнять заказы на боевое оружие с высоким уровнем качества.

Глава концерна, Алан Лушников, подчеркнул, что внедрение МИМ-технологии — это важный шаг к устойчивому развитию предприятия и повышению конкурентоспособности российской оружейной промышленности. По его словам, «Калашников» активно развивает новые компетенции, осознавая, что будущее производства во многом зависит от передовых технологий.

Концерн также планирует расширить применение технологии инжекционного литья, включая ее в процесс создания высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения. Это позволит улучшить эффективность производства и качество конечных изделий, что может оказать значительное влияние на оборонные возможности России в будущем.