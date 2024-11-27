Полуавтоматическая винтовка "Титан" калибра .308, разработанная для российского спецназа, обладает высокой точностью и универсальностью, что делает её эффективным оружием для выполнения различных боевых задач.

Полуавтоматическая винтовка "Титан" калибра 308, разработанная в России, теперь появится на вооружении спецназа. Созданная компанией SWC, эта модель отличается высокой точностью и легкостью, что делает ее идеальной для разнообразных операций.

Особенностью "Титана" является его применимость как в штурмовых, так и в снайперских миссиях. Винтовка демонстрирует выдающуюся кучность стрельбы — всего 0,3 угловые минуты, что гарантирует попадание в цель размером менее сантиметра на расстоянии 100 метров. Такая точность обеспечивается благодаря качеству и надежности конструкции, а также использованию различных типов патронов калибра .308, производимых в России, включая бронебойные.

Эксперты считают, что благодаря своим характеристикам "Титан" быстро завоюет доверие в рядах спецподразделений. Его надежность, универсальность и точность сделают винтовку неотъемлемой частью арсенала российских спецслужб.