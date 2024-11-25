Модернизированный миномет 2С4 "Тюльпан" — одна из самых мощных артиллерийских систем в мире, способная уничтожать укрепления и бронетехнику на дальностях до 20 км.

Российская армия получила обновленные самоходные минометы 2С4 "Тюльпан", которые считаются одной из самых мощных артиллерийских систем в мире. Производство обновления проводилось на "Уралтрансмаше", части корпорации "Уралвагонзавод". Современная версия "Тюльпана" может эффективно поражать укрепления и бронетехнику на расстоянии до 20 км.

"Тюльпан" впечатляет своими характеристиками: он является единственной в мире 240-мм артиллерийской системой, способной выпускать снаряды массой до 240 кг. Миномет может использовать как стандартные фугасные, так и активно-реактивные снаряды, последние особенно эффективны на больших расстояниях.

Основные улучшения касаются подвижности миномета: несмотря на вес в 27 тонн, он оборудован дизельным двигателем с мощностью более 500 лошадиных сил, позволяющим развивать скорость до 60 км/ч. В боекомплекте миномета — 20 фугасных или 10 активно-реактивных снарядов, что обеспечивает его универсальность в различных боевых ситуациях.



