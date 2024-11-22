Новейшая российская ракета «Орешник» оснащена маневрирующими боевыми блоками и ложными целями, что делает ее практически неуязвимой для противоракетных систем США.

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» оказалась серьезной проблемой для американской противоракетной системы THAAD. Военный эксперт Евгений Даманцев объясняет, что несмотря на технические возможности комплекса THAAD, перехватить маневрирующие боевые блоки «Орешника» будет практически невозможно. Основная проблема кроется в особенностях маневрирования блоков и применении множества ложных целей, которые сбивают систему наведения с толку.

Комплекс THAAD оснащен высокочувствительными радарами AN/TPY-2, которые могут засекать боевые блоки на расстоянии до 700 км. Однако, после разведения боевых блоков российской ракеты в атмосфере, THAAD сталкивается с серьезной проблемой: маневрирующие блоки сопровождаются шлейфом ложных целей, тепловых ловушек и аэрозольных помех. Это создает непреодолимые трудности для системы наведения, а время для реакции на снижение боевых блоков ограничено всего 10 секундами.

По словам Владимира Путина, «Орешник» был испытан в безъядерном гиперзвуковом варианте и продемонстрировал скорость атаки до 2-3 км в секунду, что соответствует 10 Мах. Такая скорость значительно усложняет возможности перехвата. В момент атаки ракета достигает высот, на которых реакция традиционных противоракетных систем оказывается недостаточно быстрой и точной, чтобы противостоять этой угрозе.

Таким образом, несмотря на технологические успехи американских систем ПВО, «Орешник» доказывает свою эффективность как оружие, способное преодолевать даже самые современные средства защиты. В условиях, когда важнейшие элементы современного конфликта — это скорость и маневренность, новая ракета становится важным стратегическим преимуществом для России.