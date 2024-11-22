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Путин объявил об успешном испытании новой ракеты «Орешник»
Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании военными новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты средней дальности под названием «Орешник». Военное издание «Военная хроника» сообщило, что скорость ракеты достигает 12 000 км/ч, а ее боевые возможности включают от трех до шести термоядерных блоков по 150 килотонн каждый.

Запуск ракеты осуществляется с помощью мобильного грунтового комплекса. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что в конструкции «Орешника» использованы технологии, заимствованные из межконтинентальной ракеты РС-24 «Ярс». Комплекс, по его словам, является дальнейшим развитием проекта РС-26 «Рубеж», что дает «Орешнику» улучшенные характеристики скорости и маневренности.

Путин также подчеркнул, что в ходе испытаний ракета применялась в безъядерном гиперзвуковом варианте. Сообщается, что скорость атаки составляет 2-3 км в секунду, что примерно равно 10 Мах. По расчетам экспертов, время подлета до основных целей в Европе, таких как Польша, Германия и Великобритания, может составлять от 8 до 19 минут, что делает ее чрезвычайно эффективной в плане скорости доставки боеголовок.

Твердотопливная ракета разгоняется быстрее и достигает высот, недоступных для противоракетных систем ПВО. Это, по словам экспертов, увеличивает вероятность успеха при выполнении задач, связанных с поражением стратегически важных целей в условиях высокой угрозы перехвата.

#армия #оружие #военная техника #вооружение #новост #миноборона #ракеты россии
Источник: www1.ru
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