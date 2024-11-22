Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты средней дальности под названием «Орешник». Военное издание «Военная хроника» сообщило, что скорость ракеты достигает 12 000 км/ч, а ее боевые возможности включают от трех до шести термоядерных блоков по 150 килотонн каждый.
Запуск ракеты осуществляется с помощью мобильного грунтового комплекса. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что в конструкции «Орешника» использованы технологии, заимствованные из межконтинентальной ракеты РС-24 «Ярс». Комплекс, по его словам, является дальнейшим развитием проекта РС-26 «Рубеж», что дает «Орешнику» улучшенные характеристики скорости и маневренности.
Путин также подчеркнул, что в ходе испытаний ракета применялась в безъядерном гиперзвуковом варианте. Сообщается, что скорость атаки составляет 2-3 км в секунду, что примерно равно 10 Мах. По расчетам экспертов, время подлета до основных целей в Европе, таких как Польша, Германия и Великобритания, может составлять от 8 до 19 минут, что делает ее чрезвычайно эффективной в плане скорости доставки боеголовок.
Твердотопливная ракета разгоняется быстрее и достигает высот, недоступных для противоракетных систем ПВО. Это, по словам экспертов, увеличивает вероятность успеха при выполнении задач, связанных с поражением стратегически важных целей в условиях высокой угрозы перехвата.