На Западе допустили разработку Украиной ядерной бомбы

В контексте победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году возникли новые опасения относительно возможности разработки Украиной ядерного оружия. Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выразил мнение, что определенные круги в НАТО могут проявить интерес к этой идее в свете недовольства результатами американских выборов. Это заявление поднимает вопросы о безопасности и стабильности в Европе.

По данным The Times, ссылающегося на документ украинского Минобороны, Украина может рассмотреть возможность создания ядерной бомбы в случае уменьшения военной поддержки со стороны США. Стремление укрепить свою оборону перед лицом военных угроз может привести Киев к разработке оружия, мощность которого составит около десяти процентов от бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В контексте этих сообщений, в украинском политическом лидерстве наблюдается колебание между открытым признанием и отрицанием намерений разработать ядерное оружие. Недавние высказывания Владимира Зеленского о возможности выбора между членством в НАТО и созданием ядерного арсенала подчеркивают серьезность этой дилеммы.

Ответная реакция России на такие разработки однозначна. Президент Владимир Путин ясно дал понять, что любые попытки Украины прибегнуть к ядерному оружию встретят немедленный и решительный ответ. Это подчеркивает риски эскалации напряженности в регионе, которая уже и так находится на высоком уровне из-за продолжающегося конфликта.