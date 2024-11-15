Истребитель Су-57 демонстрирует передовые взможности на международном авиасалоне

На недавно прошедшем авиасалоне Airshow China, российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал впечатляющую маневренность и мощь. Летчик-испытатель Сергей Богдан, который управлял самолетом в рамках демонстрационных полетов, подчеркнул его выдающиеся аэродинамические характеристики и способность к быстрому восстановлению скорости после маневров с большими углами атаки.

Согласно отзывам Сергея Богдана, Су-57 способен выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, включая так называемый длинный колокол — маневр, при котором самолет почти полминуты может находиться в вертикальном положении на "хвосте", не теряя при этом управления и не снижая высоту. Такая способность указывает на исключительную тягу и управляемость истребителя.

Летная программа Богдана на Су-57 вызвала большой интерес среди зарубежных наблюдателей и потенциальных покупателей, подтвердив статус самолета как одного из лидеров среди современных боевых авиационных систем. Эксперты и пилоты, ранее летавшие на Су-30СМ и Су-35, также отмечают повышенный комфорт и улучшенные летные качества Су-57.