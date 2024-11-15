Новый беспилотник «Молния-1», сделанный из простых и доступных материалов, демонстрирует возможности выполнения боевых задач при низкой стоимости, укрепляя технологический арсенал российской армии.

Военные России начали использовать новый дрон «Молния-1», который примечателен своим экономичным производством и малыми размерами. Изготовленный из фанеры и пластика, этот БПЛА обходится дешево, но при этом способен выполнять важные боевые задачи.

«Молния-1» способен долетать до 40 километров и переносить груз до 5 кг. Простая конструкция не мешает ему быть эффективным на поле боя. Для управления требуется опытный оператор, что добавляет дрону возможностей в сложных ситуациях.

Дрон оснащен электродвигателем с винтом и двумя мощными аккумуляторами, которые обеспечивают необходимую продолжительность и скорость полета. Такая конфигурация делает его незаменимым помощником в военных операциях.