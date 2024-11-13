Концерн «Калашников» успешно поставил в войска уникальные контрольно-проверочные машины 9В871-9 для тестирования ПТРК, завершив поставки досрочно.

Концерн «Калашников» завершил поставку контрольно-проверочных машин (КПМ) 9В871-9, которые нужны для тестирования и обслуживания противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Эти машины — одна из немногих уникальных разработок в России, так как больше никто не выпускает подобную продукцию. В том числе, эти машины критически важны для обеспечения боевой готовности ПТРК, которые активно используются в армии.

КПМ 9В871-9 оснащены высокоточной контрольно-проверочной аппаратурой и радиоизмерительными приборами, поставляемыми ведущими предприятиями российской оборонной промышленности, такими как ПАО «Кировский завод «Маяк» и ЦНИИТОЧМАШ. Эти устройства предназначены для того, чтобы не просто проверять работу ракетных комплексов, но и обеспечивать их техническое обслуживание. Благодаря такой машине, войска смогут держать ПТРК в идеальном состоянии и поддерживать их на нужном уровне боевой готовности.

Этот заказ был выполнен не только в срок, но и с опережением, что подтверждает высокий уровень работы предприятия. Это говорит о том, что «Калашников» — не просто один из крупнейших производителей оружия, но и компания, которая умеет не только создавать продукцию, но и делать это эффективно.

Мало того, что такие машины уже поставлены в войска, в будущем они могут стать важным элементом обеспечения национальной безопасности. Ведь у других производителей в России нет аналогичных изделий. Таким образом, можно утверждать, что «Калашников» вновь подтвердил свою уникальность на оборонном рынке.