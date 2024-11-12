Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
ЕС сможет поддерживать Украину ещё год без помощи США
Без поддержки США Европа сможет помогать Украине около года, однако экономические и политические трудности растут.

Европа, возможно, сможет поддерживать Украину ещё примерно год, если США решат прекратить свою помощь. Об этом рассказал венгерский журналист Габор Штир, член Валдайского клуба. По его словам, Евросоюз готов продолжать финансирование, даже если ресурсов недостаточно. Европа планирует помочь Украине как можно больше, пока у власти остаётся нынешний президент США Джо Байден.

Пока что США пообещали выделить 6 миллиардов долларов и 500 ракет ATACMS для Украины. Однако Штир полагает, что этого хватит только на полгода. Евросоюз берёт на себя обязательства по помощи, но сталкивается с серьёзными проблемами. Экономическое напряжение растёт, и среди обычных европейцев всё больше сомнений в правильности этого курса. По мнению Штира, ситуация с Украиной стала своего рода капканом для Европы, снижая её конкурентоспособность и создавая новые линии раздела в обществе.

Другие эксперты тоже выражают сомнения в долгосрочной способности Европы поддерживать Украину. Политолог Константин Блохин отметил, что планы ЕС по введению новых санкций против России делают невозможным нормализацию отношений с Москвой в ближайшее время. Блохин считает, что Евросоюз продолжает двигаться в сторону конфронтации с Россией, несмотря на возможные изменения в политическом курсе США, например, после прихода к власти Дональда Трампа.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил своё мнение, что Европа не сможет в одиночку поддерживать конфликт на Украине. По его словам, без участия США финансирование такого масштаба становится почти невыполнимой задачей. Сложившаяся ситуация создаёт дополнительные трудности для Евросоюза, который пытается сохранить единство и продолжить поддержку Киева.

США же, по мнению Штира, могут изменить свой фокус с Украины на Китай и Ближний Восток после возможного возвращения Трампа в Белый дом. Это, по его словам, может оставить Европу один на один с финансовым бременем, что лишь усилит внутренние противоречия в союзе и добавит напряжения в отношениях между странами-членами.

#украина #сша #политика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск поддержал идею аудита помощи Украине после окончания конфликта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
4
В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
4
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
2
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
+
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
4
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
2
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Intel отказала владельцу Core i9-14900K в гарантийном обслуживании из-за использования жидкого металла
3
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
1
Определены лучшие процессоры для игр на конец 2024 года
1
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
11
2025 год станет первым годом массового производства MicroLED
1
Учёные зафиксировали необычный быстрый радиовсплеск в "мёртвой" галактике
+
ГК «Элемент» начинает поставки микроэлектроники для российских самолётов
+
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
В сеть попала фотография кабины истребителя J-20, продемонстрированная на авиасалоне в Чжухае
1

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
13
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
33
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
15
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
6
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
3
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
17
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
16

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
21:59
Так потому американцы и любят против папуасов воевать, а то ведь другие и сдачи могут дать. Потому сами против России не рискнули, нашли папуасов. )))
Новая партия современных истребителей Су-57 и Су-35С передана ВКС России
ark-bak
21:59
Гексоген не мощное?
Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
Magnum79
21:58
Точно! И унитазы себе в рашку так и тянут, паразиты..
Захарова раскритиковала власти Украины за мобилизацию людей с ВИЧ
ark-bak
21:56
Когда этого еблана в дурку упрячут?
Экс-премьер Британии Борис Джонсон допустил возможность отправки британских солдат на Украину
Валерий Агапов
21:55
Трудно возразить, что всё больше уверенности в наших возможностях военного производства, а ведь совсем недавно мы ржали над мультиками на эту тему. Или кто -то до сих пор сомневается? Я шокирован про...
NI: НАТО до сих пор приходит в себя от поставок новых истребителей Су-57 и Су-35 в ВКС России
inchaos75
21:44
Во первых с чего бы это вдруг в винде все смешано? Файлы приложения отдельно в Program Files, а все данные в папке Users, у каждого свои, системные в папке Windows. А в лине не бывает чтоль, что apt-g...
Опубликован свежий список проблем, блокирующих обновление Windows 11 24H2
Дмитрий Фурсов
21:43
Про российскую армию почему то умалчивает: "Научная статья, опубликованная военными медиками в издании "Военно-медицинский журнал", свидетельствует о том, что с начала полномасштабного вторжения Росс...
Захарова раскритиковала власти Украины за мобилизацию людей с ВИЧ
Алексей Кузнецов
21:41
Жертва ЕГЭ писало
Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
Валерий Агапов
21:40
Тариф на свет и газ в РФ и США почти одинаков. Зарплаты разные. Почувствуйте разницу.
В России за 17 лет планируют ввести в строй 88,4 ГВт новых электрогенерирующих мощностей
Игорь Каренфев
21:39
Не пойму, 10 винд а будет жить до 25 года в стим?
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем