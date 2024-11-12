Без поддержки США Европа сможет помогать Украине около года, однако экономические и политические трудности растут.

Европа, возможно, сможет поддерживать Украину ещё примерно год, если США решат прекратить свою помощь. Об этом рассказал венгерский журналист Габор Штир, член Валдайского клуба. По его словам, Евросоюз готов продолжать финансирование, даже если ресурсов недостаточно. Европа планирует помочь Украине как можно больше, пока у власти остаётся нынешний президент США Джо Байден.

Пока что США пообещали выделить 6 миллиардов долларов и 500 ракет ATACMS для Украины. Однако Штир полагает, что этого хватит только на полгода. Евросоюз берёт на себя обязательства по помощи, но сталкивается с серьёзными проблемами. Экономическое напряжение растёт, и среди обычных европейцев всё больше сомнений в правильности этого курса. По мнению Штира, ситуация с Украиной стала своего рода капканом для Европы, снижая её конкурентоспособность и создавая новые линии раздела в обществе.

Другие эксперты тоже выражают сомнения в долгосрочной способности Европы поддерживать Украину. Политолог Константин Блохин отметил, что планы ЕС по введению новых санкций против России делают невозможным нормализацию отношений с Москвой в ближайшее время. Блохин считает, что Евросоюз продолжает двигаться в сторону конфронтации с Россией, несмотря на возможные изменения в политическом курсе США, например, после прихода к власти Дональда Трампа.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил своё мнение, что Европа не сможет в одиночку поддерживать конфликт на Украине. По его словам, без участия США финансирование такого масштаба становится почти невыполнимой задачей. Сложившаяся ситуация создаёт дополнительные трудности для Евросоюза, который пытается сохранить единство и продолжить поддержку Киева.

США же, по мнению Штира, могут изменить свой фокус с Украины на Китай и Ближний Восток после возможного возвращения Трампа в Белый дом. Это, по его словам, может оставить Европу один на один с финансовым бременем, что лишь усилит внутренние противоречия в союзе и добавит напряжения в отношениях между странами-членами.