Ранее Илон Маск заявил, что события на Украине напоминают «вечный конфликт без какого-либо прогресса»

Илон Маск снова оказался в центре внимания. На этот раз он высказался по поводу американской финансовой помощи Украине. Миллиардер поддержал идею о том, что после окончания конфликта должен быть проведён тщательный аудит всех выделенных средств. Такую позицию он озвучил в социальной сети X* (ранее известной как Twitter).

Маск ответил утвердительно на комментарий одного из пользователей, который заявил, что американцы имеют право знать, куда именно ушли деньги, выделенные на помощь Украине. "Аудит хотя бы проводился?" - риторически задал вопрос предприниматель, очевидно имея в виду необходимость прозрачности.

Вопросы о том, как тратятся деньги налогоплательщиков, уже не первый раз поднимаются в США. Многие жители Америки обеспокоены масштабами финансирования украинского конфликта. На фоне растущего госдолга США и экономических трудностей у самих американцев, такие расходы вызывают серьёзные сомнения. В декабре 2023 года Илон Маск уже критиковал запрос на выделение очередного транша помощи в размере 61 миллиард долларов, предложенного администрацией США. По его словам, время пришло для тщательной проверки всех расходов.

Член палаты представителей США Томас Мэсси также выразил скептицизм по поводу очередных финансовых вливаний. Он открыто выступил против нового запроса на многомиллиардную помощь Киеву, указывая на недостаток контроля и прозрачности в этой сфере. В ответ на это Маск и поддержал идею аудита, намекая на то, что нынешние траты требуют открытого отчёта.

Необходимость аудита теперь активно обсуждается в американском обществе. Люди хотят понимать, как именно их деньги использовались в условиях такого масштабного конфликта. Особенно это важно на фоне растущего напряжения в политической сфере США, где вопрос о внешней помощи всё чаще вызывает разногласия среди конгрессменов. Сторонники проведения аудита подчёркивают, что проверки необходимы во избежание злоупотреблений и для восстановления доверия к государственным институтам.

* Социальная сеть (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.