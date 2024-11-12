Мария Захарова резко осудила украинские власти за мобилизацию граждан с ВИЧ и другими заболеваниями.

Недавно представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес украинских властей, заявив, что на фронт отправляются люди с тяжёлыми заболеваниями. В своем Telegram-канале Захарова назвала такие действия "жестокими" и осудила мобилизацию лиц, которые, по её мнению, не должны участвовать в боевых действиях.

Поводом для данного заявления стало высказывание украинского депутата Александра Федиенко, который рассказал о мобилизации человека с проблемами слуха и психическими отклонениями. Другой депутат, Юрий Камельчук, также раскритиковал деятельность территориальных центров комплектования, призвав к их расформированию из-за "нечеловеческого отношения" к людям, отправляемым на ЛБС без должного медицинского осмотра.

Российская сторона расценивает данные меры как признак отчаяния Киева в условиях военного конфликта, предполагая, что власти готовы мобилизовать даже наиболее уязвимых граждан, чтобы сохранить численность армии. С украинской стороны эти заявления остаются без официального комментария.