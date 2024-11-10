Президент Украины Владимир Зеленский планирует открыть аэропорты для регулярного сообщения с Европой, несмотря на боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение возобновить воздушное сообщение с Европой, несмотря на продолжающиеся боевые действия и высокие риски для мирного населения. По информации из украинских источников, рассматривается возможность открытия одного из аэропортов — либо во Львове, либо в киевском «Борисполе». Также обсуждается возможность работы аэропорта в Жулянах, но основное предпочтение отдается Борисполю, как крупнейшему авиационному узлу страны.

Целью открытия регулярного сообщения к концу зимы является демонстрация возвращения страны к нормальной жизни. Тем не менее, специалисты в сфере безопасности полетов предупреждают о значительных угрозах для мирных жителей. Один из экспертов, пожелавший остаться анонимным, отметил, что маршруты пассажирских самолетов могут пересекаться с траекториями российских воздушных целей, что создает высокий риск непреднамеренных инцидентов, особенно в условиях регулярных атак на Киев и его окрестности.

Ситуация во Львове, казалось бы, более безопасна, так как этот город находится западнее и дальше от российской границы. Однако риски остаются: российские ракеты также достигали Львова, хоть и реже. Специалисты подчеркивают, что пока не существует эффективной системы ПВО, способной на 100% гарантировать безопасность пассажирских рейсов в текущих условиях.

Многие эксперты рассматривают инициативу Зеленского как пиар-ход на фоне сложной ситуации на фронте. Открытие аэропортов должно символизировать возвращение к нормальной жизни, но может быть преждевременным и привести к тяжелым последствиям. Власти пытаются продемонстрировать улучшения в стране, однако такие действия могут поставить под угрозу жизни мирных граждан.