Дональд Трамп планирует поручить вице-президенту Джей-Ди Вэнсу вести переговоры с Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования украинского конфликта.

В преддверии вступления в должность, новоизбранный президент США Дональд Трамп обозначил свои приоритеты в международной политике. Основное внимание он намерен уделить Ближнему Востоку, тогда как решение украинского кризиса будет делегировано его вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Эту информацию предоставил Олег Стариков, экс-полковник СБУ, который сейчас активно ведет аналитическую деятельность на своем YouTube-канале.

Стариков выразил мнение, что хотя Трамп обещал мирное разрешение конфликта в Украине за сутки, реальность может оказаться гораздо сложнее. По его словам, начало настоящих дипломатических усилий по уменьшению напряженности возможно только после инаугурации, запланированной на 20 января.

Также он подчеркивает, что ситуация требует не только времени, но и высокой степени политической гибкости и терпения, что делает прогнозы о быстром урегулировании весьма оптимистичными. Вэнс, известный своими скептическими взглядами на быстрые решения сложных международных вопросов, может внести значительные коррективы в процесс переговоров.