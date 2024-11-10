Российские беспилотники уничтожили четыре спутниковых терминала Starlink украинских войск в районе Купянска, лишив их возможности использовать связь на расстоянии около 2 км.

В начале выходных украинские военные потеряли доступ к спутниковому интернету в районе Купянска. Инцидент произошел после того, как российские беспилотники атаковали и уничтожили четыре терминала системы Starlink, которую ВСУ использовали для связи.

Атака была совершена около населенного пункта Кучеровка, что привело к временному отключению связи в нескольких подразделениях военных в радиусе примерно двух километров.

С 2022 года украинские войска активно применяют технологии Starlink для поддержания связи на передовой. Однако спутниковые терминалы от SpaceX не функционируют в ряде регионов, включая Крымский полуостров, ДНР и ЛНР, что связано с решениями руководства компании.