Новый план Трампа по урегулированию ситуации на Украине предлагает заморозить текущую линию фронта и создать широкую демилитаризованную зону, при этом Украина должна отказаться от вступления в НАТО на 20 лет.

Дональд Трамп, экс-президент США, представил новое предложение по урегулированию конфликта на Украине, согласно которому текущая линия фронта между противоборствующими сторонами должна быть заморожена. Как сообщает Wall Street Journal, план включает создание демилитаризованной зоны и условие о невступлении Украины в НАТО на следующие 20 лет.

Эта стратегия напоминает те, что были реализованы в других регионах с длительными конфликтами, таких как Корейский полуостров и Кипр, где подобные демилитаризованные зоны способствовали долгосрочному перемирию. Предложение Трампа нацелено на снижение непосредственной военной угрозы и создание условий для более стабильного политического диалога между сторонами.

По мнению экспертов, ключевым аспектом плана является отказ Украины от вступления в НАТО, что может уменьшить напряженность в отношениях с Россией и устранить один из основных источников текущего конфликта. Однако критики указывают на риски, связанные с безопасностью Украины в отсутствие четких гарантий безопасности от западных партнеров.

Ситуация на Украине остается напряженной, и предложение Трампа вызывает различные реакции как внутри страны, так и на международной арене. В то время как некоторые видят в плане шанс для мира и стабильности, другие опасаются, что это может привести к закреплению разделения страны и углублению конфликта в долгосрочной перспективе.