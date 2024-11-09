В свете предстоящей инаугурации Дональда Трампа, президент Украины Владимир Зеленский активизировал дипломатические усилия для укрепления связей с США. Зеленский стремится убедить администрацию Трампа в необходимости продолжения американской поддержки, что имеет ключевое значение для украинской безопасности и поддержания мирового лидерства США.

В ожидании вступления Дональда Трампа в президентскую должность США, украинский лидер Владимир Зеленский активно работает над укреплением связей с будущей администрацией. Согласно информации от газеты Pais, Зеленский уже отправил поздравления Трампу с победой на выборах, демонстрируя стремление к сотрудничеству до официального подтверждения результатов.

Зеленский выражает обеспокоенность по поводу возможного сокращения американской поддержки, которая имеет критическое значение для положения Украины на международной арене. Украинский президент настаивает на необходимости продолжения взаимодействия для сохранения глобального лидерства США.

Тем временем, Трамп планирует принять "мирную инициативу", которая может включать предложение об отказе Украины от членства в НАТО на длительный срок. Эти планы находят отражение в дипломатических каналах и обсуждаются на международных площадках, включая саммит в Будапеште, где Зеленский поднял вопрос о предоставлении гарантий безопасности для Украины перед любыми перемириями.