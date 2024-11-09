Ростислав Ищенко обсудил сложности присоединения новых территорий к России и оценил вероятность таких событий

Ростислав Ищенко, известный политолог, высказал свои мысли относительно сценариев развития ситуации с возможным присоединением украинских территорий к России. В интервью он подчеркнул, что действительные шансы на присоединение украинских территорий зависят от многих факторов, включая международные отношения и внутреннюю политику.

Ищенко предложил гипотетический сценарий: если украинские войска покинут Киев, и там пройдет свободное волеизъявление под наблюдением международных организаций, то, по его мнению, большинство жителей города не поддержат вхождение в состав России. Он оценил потенциальную поддержку такого решения в 20-30% среди жителей столицы.

Однако он также отметил, что в настоящее время речь идет не о присоединении новых территорий, а о давлении на Украину. Если же Россия решит присоединить какие-либо территории, она может сделать это без референдумов, опираясь на "право победителя".

Ищенко также подчеркнул, что вопрос присоединения территорий неоднозначен и зависит от сложной международной обстановки. Международное право не признает легитимность референдумов о государственной принадлежности на занятых территориях, что делает любые попытки легализации таких действий перед мировым сообществом крайне проблематичными.

В заключение Ищенко выразил мнение, что Россия оставляет за собой пространство для политического и дипломатического маневра. Основная цель Москвы — не расширение территории, а урегулирование отношений с Западом, в котором Украина выступает лишь как один из элементов более широкой стратегической игры.