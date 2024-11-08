В России идет активная работа по сертификации семи авиационных проектов, включая МС-21 и Superjet

Российские авиастроители активно работают над созданием конкурентоспособных самолетов. На сегодняшний день в России разрабатывается семь новых моделей воздушных судов, каждая из которых находится на различных стадиях сертификации. Среди них — известные проекты МС-21 и Superjet, а также менее обсуждаемые, но не менее важные Ил-114-300 и Ту-214.

Эти самолеты, по словам заместителя генерального директора ПАО «Яковлев» Александра Долотовского, предложат функционал и рентабельность на уровне западных аналогов. Он также подчеркнул, что постпродажная поддержка является приоритетом для компании. Эксперты уверены, что новые модели будут не только конкурентоспособными, но и выгодными в эксплуатации.

Кроме того, ожидается сертификация новых отечественных авиационных двигателей, включая ВК-800С и ПД-8, что станет важным шагом в программе импортозамещения.

Дмитрий Копысов из Росавиации объяснил, что задержки в сертификации связаны с увеличением объемов работ. Сейчас необходимо адаптировать и сертифицировать не только самолеты, но и новое оборудование, что требует времени и тщательной проверки.